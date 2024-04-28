Меморіал: вбиті росією. Микола Павлюк, 16 років, Луганщина, травень

Вбиті росією. Микола Павлюк загинув від російського снаряду, який влучив у будинок. Поруч загинула його 18-річна сестра. Батьки втратили обох своїх дітей…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Павлюк

Життя Миколи Павлюка відібрав російський обстріл села Райгородка Луганської області. 23 травня 2023 року ворожий снаряд влучив у будинок, де перебував хлопець. Поряд загинула його старша сестра Яна.

Миколі було 16-ть. Народився на Луганщині. Навчався у ліцеї Борівської селищної ради (раніше – Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ступенів) у Харківській області. Обожнював грати у футбол, волейбол і баскетбол. Планував вступати до професійно-технічного училища.

Він був дуже веселим, ніколи не давав засумувати. Намагався робити так, щоби підняти настрій навколишнім. А ще був наполегливим та цілеспрямованим. Легко знаходив спільну мову з новими людьми. Його загибель вибила всіх з колії, дуже важко було сприйняти цю звістку, бо наче тільки недавно ми сміялися і жартували разом…, – розповіла подруга Домініка Баранова. Коля був надзвичайно добрим хлопцем. Спокійний, врівноважений, улюбленець усього шкільного колективу. Є люди, які випромінюють світло душі. Наш хлопчик був саме такий…, – сказала вчителька Світлана Юріївна

У Миколи Павлюка залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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