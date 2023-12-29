Такого ще не було: масштабна повітряна атака 29 грудня – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена масштабна повітряна атака 29 грудня. Вона розпочалася близько п’ятої ранку і тривала майже 5 годин. Росіяни атакували Україну у декілька хвиль. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито, — заявив президент України Зеленський. Вибухи лунали у багатьох містах. На жаль, є загиблі, поранені і дуже багато руйнувань. НСН розповість все, що відомо про наслідки атаки на даний момент.

Інформація від Повітряних Сил

Сьогодні росія запускала все, окрім «Калібрів», – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Росіяни використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили», — зазначив Ігнат

Масштабна повітряна атака 29 грудня: ситуація в регіонах

Київщина

В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі.

Пошкоджена будівля станції метро Лук’янівська, вхід до метро закритий, потяги проїжджають станцію без зупинок.

Решта наслідків по районах столиці:

В Подільському районі:

загорання складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.

В Святошинському р-ні:

зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;

загорання трьох автомобілів.

Обидві пожежі ліквідовано.

В Шевченківському р-ні:

загорання в недобудованому бізнес-центрі;

пошкодження житлового будинку;

загорання на території гаражів (ліквідовано);

пожежа на території складських приміщень;

на території нежитловій забудові.

В Дарницькому р-ні:

пошкодження житлового багатоповерхового будинку;

одного приватного будинку.

Без пожеж.

Загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 17-ть постраждалих. Пораненим надається медична допомога. Інформація оперативного зведення постійно уточнюється та оновлюється.

Символічно, в стилі рашистів, що рівно рік тому – 29го грудня 2022-го – агресор завдав по Києву одного з наймасованіших комбінованих повітряних ударів по Україні. Над Києвом того дня збили 16-ть з 16-ти ракет. Як тоді, так і зараз ворог нас не зламав і не залякав. Ми вистоїмо попри все. Вірте в Збройні Сили Україні. Вірте в нашу Перемогу – написали в КМВА

Дніпропетровщина

Внаслідок ракетних ударів по Дніпру попередньо 5 загиблих і 20 постраждалих внаслідок ракетної атаки 29 грудня

Відомо, що було влучання у торгівельний центр, після чого він загорівся. Також постраждав пологовий будинок. На щастя, усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття. Крім того, постраждали оселі дняпрян. Наразі продовжують розбирати завали. Під уламками шукають людей.

Одещина

В Одеському районі сталося потрапляння до законсервованої будівлі одного з об’єктів інфраструктури.

Внаслідок ранкової атаки двоє одеситів загинули,– повідомив Кіпер.

15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. Всі постраждалі отримують допомогу в медзакладах. Двоє поранених у тяжкому стані.

На місці працюють всі відповідні служби.

Харківщина

У Харкові зафіксовано щонайменше шість вибухів.

Одна людина загинула, 8 поранено внаслідок обстрілу Харкова, – повідомив голова ОВА

«Станом на даний момент внаслідок ударів окупантів по Харкові одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім людей дістали поранення, медики надають допомогу на місці. Зафіксовано ушкодження цивільної інфраструктури міста: медичний заклад, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються», – Синегубов.

Полтавщина

У Конотопі пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО, троє людей отримали поранення.

Львівщина

У Львові пролунало декілька вибухів, у місті були влучення. На місцях працюють служби.

Відомо, що є влучання у житловий будинок.. В одному з ліцеїв почалася пожежа, імовірно, через падіння уламків ракети, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

У Львові ворожі ракети влучили у житловий будинок, пошкоджено 3 школи та дитячий садок.

Станом на зараз відомо про одного загиблого в наслідок ракетного удару. 8 людей поранено.

Запоріжжя

Сьогодні в період часу з 07:30 по 08:25 військовими рф завдано масованого ракетного удару по Запоріжжю.

Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

На жаль, наразі відомо про двох загиблих жінок.

Попередньо – 10 постраждалих.

Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди.

На місцях працюють оперативні служби.

Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Попередньо 12 загиблих та 75 поранених внаслідок атаки росії по Україні сьогодні вранці, — повідомляють в МВС.

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