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У Покровському районі на Донеччині з-під завалів дістали тіло дитини – ДСНС

Журналіст
У Покровському районі на Донеччині з-під завалів дістали тіло дитини – ДСНС7

У селі Рівне Донецької області, які окупанти обстріляли 6 січня  з-під завалів дістали тіло дитини, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці, передає НСН.

Наразі у селі на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 людей, з них 2 дітей.

У місті Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятували з-під завалів, а також вилучили тіло жінки. Нині тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 людей, з них 2 дітей.

Всього внаслідок російського обстрілу поранено 9 людей. Працівники ДСНС розібрали 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

У Покровському районі на Донеччині з під завалів дістали тіло дитини – ДСНС6

У Покровському районі на Донеччині з під завалів дістали тіло дитини – ДСНС5

У Покровському районі на Донеччині з під завалів дістали тіло дитини – ДСНС4

У Покровському районі на Донеччині з під завалів дістали тіло дитини – ДСНС3

У Покровському районі на Донеччині з під завалів дістали тіло дитини – ДСНС2

У Покровському районі на Донеччині з під завалів дістали тіло дитини – ДСНС1

У Покровському районі на Донеччині з під завалів дістали тіло дитини – ДСНС

Як повідомлялося, у суботу, 6 січня, російська армія завдала по Покровському району Донецької області масованого удару. Встановлено, що загарбники застосували ракети С-300.

Станом на 21:00 6 січня повідомлялося про шістьох загиблих у Рівному, троє з яких – діти: два брати 7 і 9 років та їхня трирічна сестра.

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