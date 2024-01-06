Дах упав на ліжко: рятувальники показали, як визволяли з-під завалів жінку у Куп’янську (відео)

Ніч 6 січня у Куп’янську була неспокійною. Окупанти двічі обстріляли багатостраждальне місто на Харківщині. Про це НСН повідомляє з посиланням на ОВА і ДСНС.

За даними ОВА, о 00:15 окупанти завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Влучання було на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

А вже близько 00:40 в результаті обстрілу з РСЗВ м. Куп’янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні.

Рятувальники показали, як визволяли з-під завалів жінку у Куп’янську: відео

У ДСНС розповіли і показали, як проводили рятувальну операцію у місті Куп’янськ вночі.

Під удари потрапили будівля навчального закладу та приватні житлові будинки. Під завалами одного домоволодіння знаходилась жінка та потребувала допомоги.

На ліжку у кімнаті будівлі під зруйнованими конструкціями даху перебувала мешканка оселі. ДСНСники швидко визволили її з-під завалів та транспортували до автомобілю екстреної медичної допомоги.

Обстріли Харківщини і ситуація на даному напрямку фронту

В ОВА додають, що за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватний будинок, літню кухню.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.

За добу у Харківській області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,6 га території, знищили 200 ВНП. Розмінування триває.

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