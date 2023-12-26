Ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини за добу. Такими невеселими новинами поділився вранці 26 грудня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН. На жаль, є постраждалий і загиблий.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

ЗСУ відбили 6 ворожих атак біля Синьківки Куп’янського району.

Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по с. Подоли Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Тут внаслідок нічного обстрілу російськими військами загинув чоловік. Його тіло виявили під завалами пошкодженого ударом приватного будинку, повідомила у вівторок поліція Харківської області.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вчора близько 10:00 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих.

Об 11:00 ворог обстріляв с. Піщане Куп’янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували.

Близько 11:30 в результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 2,4 га території, знищили 177 ВНП. Розмінування триває.

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