За добу окупанти атакували 9 областей України – є поранені мирні мешканці

За минулу добу російські окупанти атакували 9 областей України. Є руйнування і поранені мирні мешканці.

Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 неділі, 3 грудня, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Чернігівську область ворог обстріляв п’ять разів. Із мінометів, САУ та артилерії обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони.

У Семенівській громаді через обстріл із міномету одну житлову будівлю знищено, дві поршкоджено. Також є влучання у водонапірну вежу. Поранення отримали двоє місцевих жителів.

У Сумській області вночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано п’ять вибухів з міномету.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.

В Юнаківській громаді внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено складське приміщення фермерського господарства.

У Запорізькій області минулої доби росіяни завдали 86 ударів по 19 населених пунктах. 12 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку й Лугівське, також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку.

73 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Білогір’я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам’янського, Степового, Малих Щербаків, П’ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло три повідомлення про руйнування в результаті обстрілів.

У Дніпропетровській області вчора зранку загарбники вдарили ракетами по Дніпровському району. Минулося без постраждалих. Вдень ворог застосував дрон-камікадзе по Нікополю. Пошкоджене комунальне підприємство.

Пізно ввечері Нікопольщина двічі була під ворожим вогнем. Армія РФ тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії. Без наслідків та жертв.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стогнії Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району. Авіаційних ударів зазнала Козача Лопань Харківського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки, де силами оборони відбито сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Вчора ворог з території РФ обстріляв смт Козача Лопань. Також обстріляв Вовчанськ Чугуївського району.

Вчора ввечері загарбники обстріляли Куп’янськ-Вузловий. Зафіксоване влучання біля багатоквартирного будинку. Без постраждалих.

У Луганській області українські оборонці відбили російську атаку поблизу Стельмахівки, що у Сватівськомц районі. Не полишає ворог намірів захоплення Серебрянського лісу, де його тільки за учора чотири рази зупинили українські захисники.

За добу росіяни здійснили 131 обстріл.

У Донецькій області під вогнем росіян минулої доби перебували Авдіївка, смт Очеретине, Щербинівка, Галицинівка, Майорськ, Новобахмутівка, Новоекономічне. Пошкоджено 14 житлових будинків, школа, дитсадок.

У Миколаївській області вночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено 8 ворожих БпЛА Shahed-131/136.

Також вночі загарбники з Кінбурнської коси обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Влучили по відкритих територіях.

Вчора ввечері ворог з реактивних систем залпового вогню вдарив по Березанській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 76 обстрілів, з них Херсон обстріляв п’ять разів.

Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; електромережу у Херсонському районі.

Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждала 70-річна місцева жителька, її доставили до лікарні.

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