Окупанти розстріляли двох українських військовополонених – в ЗСУ підтвердили інформацію

За підтвердженою інформацією, російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Раніше в мережі з’явилося нове відео страти військових, які здавалися в полон.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає НСН.

Речник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун нагадав, що подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.

«Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності», йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.

Окупанти розстріляли двох українських військовополонених – що відомо

Відео розстрілу опублікував Telegram-канал DeepState. На ньому видно, як група військових розстрілює двох інших військовослужбовців, що виходять із бліндажа, один з яких тримає руки за головою. За даними DeepState, це сталося біля Степового Донецької області, коли окупанти зайшли на позиції 45 окремого стрілецького батальйону.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео розстрілу українських військових російськими окупантами. Він запевнив, що Україна звернеться через це до міжнародних організацій.

«Світ не має потурати таким злочинам. Тому, як Омбудсман України, з цього проводу звернуся до:

по-перше, Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених.

по-друге, до Організації Обʼєднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права росією.

рф повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!

Я вважаю, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин! Водночас зазначу, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва рф! Покарання мають понести всі!», написав він у Телеграм.

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