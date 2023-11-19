За добу окупанти здійснили атаки на 11 областей України – є поранені

За минулу добу російські окупанти здійснили атаки на 11 областей України, є руйнування і поранені.

Окупанти били по Україні з авіації, артилерії, РСЗВ, мінометів, застосовували безпілотники.

Про це НСН повідомляє з посиланням на зведення від обласних ОВА станом на ранок 19 листопада.

У Дніпропетровській області за вчорашній день ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, а Марганецьку громаду двічі обстріляв з важкої артилерії. Пошкоджена адміністративна будівля.

Пізно ввечері російські війська з артилерії били по Нікополю і Червоногригорівській громаді.

У Донецькій області під вогнем перебували Авдіївка, Курахове, Українськ, Гостре, Очеретине, Райське, Максимільянівка, Орлівка, Новогродівка

Пошкоджені 34 житлові будинки (з них 16 багатоквартирних), господарча споруда, дві ЛЕП, промислова будівля, будівля ДСНС, будівля підприємства “Вода Донбасу”, кафе, магазини, СТО, АЗС, школа, будівля ЦНАП.

За добу на Донеччині двоє людей зазнали поранень.

У Запорізькій області за добу війська РФ завдали 132 удари по 25 населених пунктах.

115 артобстрілів прийшлися по Новодарівці, Новоандріївці, Полтавці, Левадному, Білогір’ю, Лугівському, Темирівці, Кам’янському, П’ятихатках, Плавнях, Малих Щербакаї та інших населених пунктах.

Ворог здійснив 10 атак БпЛА по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Чарівному, Малинівці, Малих Щербаках і Степовому, два ракетних удари по Таврійському, а також 5 обстрілів із РСЗВ Роботиного, Малої Токмачки і Левадного.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Київську область вночі російські загарбники атакували БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин. Працювала ППО.

В одному з районів був пошкоджений інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Пожежа ліквідована.

У Луганській області росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Макіївку та Невське, авіаційного удару завдали по Білогорівці.

За добу ворог здійснив 143 обстріли Луганщини (випустив 537 снарядів).

У Миколаївській області вночі ворог завдав артилерійського удару по Очакову.

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів.

Внаслідок мінометного обстрілу Середина-Буди Шосткинського району горів гараж, пошкоджений автомобіль.

Вчора росіяни здійснили 25 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 189 вибухів.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Дружбівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

У Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району поранені двоє людей. Пошкоджені три квартири у двох багатоквартирних будинках, приватний будинок, автомобіль.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії у районі Синьківки та на схід від Петропавлівки, де Сили оборони відбили шість атак.

Війська РФ завдали авіаційних ударів у районах Голубівки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка.

Ворог обстріляв Козачу Лопань Харківського району. Пошкоджені шість приватних будинків.

По Херсонській області агресори здійснили 71 обстріл (випустили 389 снарядів), з них по Херсону – три обстріли (8 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів, територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі.

Ворог вдарив по Велетенському Білозерської громади. Постраждав 56-річний чоловік.

Через обстріл Херсона постраждав 42-річний волонтер, який перебував в автомобілі.

Внаслідок атаки БпЛА у Херсоні легких поранень зазнала 40-річна жінка.

У Черкаській області, за попередніми даними, вночі, під час повітряної тривоги, українські оборонці збили в небі над Звенигородським районом ворожий БпЛА. Уламками пошкоджені п’ять будинків. Люди не постраждали.

У Чернігівській області ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та артилерії.

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