Увага! Змінився розмір житлової субсидії за квітень – Пенсійний фонд

У Пенсійному фонді України просять громадян звернути увагу на те, що змінився розмір житлової субсидії за квітень.

Про це інформують з посиланням на Пенсійний фонд Новини України – НСН.

В фонді нагадали, що житлова субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону і розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Як змінився розмір житлової субсидії за квітень

Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який буде виплачений у травні, змінився: житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу/електричної енергії для опалення) за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів (з 1 по 15 квітня включно) (пункт 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

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