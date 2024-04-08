Стало відомо, хто повинен подати нову заяву, щоб була призначена субсидія на неопалювальний період

Як передає НСН, про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області.

Платежі за комунальні послуги є однією з найгостріших проблем для малозабезпечених українців. Високі тарифи на газ, електроенергію та інші комунальні послуги змушують багато родин ретельно планувати свої витрати.

Для того, щоб підтримати громадян з низькими доходами, уряд України запровадив додаткову адресну субсидію на період, коли опалення не потрібно. Цей захід покликаний знизити фінансове навантаження на українців у теплу пору року та допомогти їм впоратися з комунальними платежами.

У Пенсійному фонді України нагадали, що у квітні завершується опалювальний сезон, тож деяким українцям доведеться подати нову заяву на призначення житлової субсидії. Неопалюваний сезон триватиме до 30 вересня 2024 року.

Субсидія на неопалювальний період – кому потрібно подати нову заяву

Варто зазначити, що більшості українців буде автоматично продовжена субсидія на неопалювальний період, за умови, що дані про їх майновий стан або склад сім’ї не змінився. При цьому є категорія людей, яким необхідно обов’язково самостійно звернутися за нарахуванням допомоги.

Подати нову заяву на призначення субсидії на сезон, що не опалюється, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу ( субсидія була призначена 0,00 грн).

При цьому можна звернутися із заявою на субсидію до органів Пенсійного фонду України будь-яким зручним способом, зокрема на сайті ПФУ.

“У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання”, – наголосили у ПФУ

Зверніть також увагу, що субсидія на комуналку на сезон, що не опалюється, призначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу за III і IV квартали попереднього календарного року. Водночас пенсійна виплата враховується у розмірі нарахованої пенсії за березень цього року.

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