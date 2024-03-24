Субсидія для ВПО: як оформити, сума допомоги – все, що потрібно знати

Субсидія для ВПО допоможе переселенцям значно скоротити витрати на комунальні послуги в орендованому житлі. Розповідаємо, як оформити, куди звертатися, які документи потрібні, і все, що необхідно знати.

Субсидія для ВПО – хто може оформити

ВПО, які не зареєстровані, але фактично проживають в квартирі чи будинку, мають право на субсидію. Для цього не потрібно мати договір оренди. Аби отримувати допомогу, до заяви треба додати довідку про взяття на облік впо.

Які документи потрібні

Документи для отримання субсидії:

заява про призначення субсидії

декларація про доходи та витрати, в якій декларується склад домогосподарства

паспорт,

код

довідка ВПО

Куди звертатися

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі через один із сервісів:

портал “Дія”

вебпортал електронних послуг ПФУ

мобільний додаток Пенсійного фонду

Який розмір допомоги

Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина і рівень їх доходів. Допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується як дохід родини при призначенні субсидії.

Джерело: Моя допомога

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