Як діятимуть графіки відключення світла сьогодні: інформація від «Укренерго»

Як діятимуть графіки відключення світла сьогодні, розповіли енергетики. Споживання знизилось через спадання спеки.

Сьогодні обмеження прогнозуються з 16:00 до 22:00. Є відключення в низці регіонів через обстріли і погодні умови, передають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго» і Міненерго.

Як діятимуть графіки відключення світла сьогодні

Сьогодні, 25 липня, застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання – з 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.

Причина – комплексна: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось. Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня. При цьому, зменшився і дефіцит потужності – з ремонт повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

Значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

«Укренерго» нагадує, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень в кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Експорт електроенергії зараз не відбувається і не передбачається.

Ситуація в енергетиці в регіонах

Волинська область

Через негоду знеструмлено 16 населених пунктів.

Донецька область

Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 9,5 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. Енергетики заживили 12,5 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 133 населених пункти, загалом – 77,9 тисячі абонентів.

Запорізька область

Через технологічні порушення знеструмлювались 577 споживачів. За минулу добу ремонтні бригади повернули електропостачання 539 споживачам. На ранок через бойові дії без енергопостачання залишаються 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

Київська область

У одному з районів під час непогоджених земляних робіт спецавтотранспортом було пошкоджено сталевий розподільний газопровід високого тиску. Припинено газопостачання 4149 споживачам.

Тернопільська область

Через проходження грозового фронту знеструмленими залишаються 1,1 тисячі абонентів у 6 населених пунктах.

Сумська область

Загалом через бойові дії без електропостачання 3,7 тисячі споживачів у 67 населених пунктах.

Харківська область

Енергетики заживили 57 абонентів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів.На ранок внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються 38,3 тисячі абонентів.

Херсонська область

На ранок у м. Херсон відключено 2476 споживачів, у 48 населених пунктах області – понад 26 тисяч.

Хмельницька область

Через несприятливі погодні умови без напруги 28 населених пунктів – 5,7 тисячі споживачів.

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій без світла 1,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах. Через технологічні порушення знеструмлено 1,3 тисячі абонентів у 8 населених пунктах.

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