Окупанти запускають дрони по Нікополю і Марганцю з території ЗАЕС – ГУР (відео)

Окупанти запускають дрони по Нікополю і Марганцю з території ЗАЕС. Також вони проводять дронові тренування прямо над станцією. Отримано докази цих злочинів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передають Новини України – НСН.

ГУР оприлюднила відео, як окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.

Підрозділи активних дій ГУР МО України здобули докази використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції.

Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони рф.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.

Представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів ― цим займається так звана школа «арханґєл», яка фінансується головним управлінням генштабу зс рф (колишнє «ґру»).

Перелічені факти і докази ― чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки, – кажуть у ГУР

Щодня від атак дронів росіян страждають мирні мешканці Нікополя і Нікопольського району. Горять автівки і будинки, отримують поранення люди.