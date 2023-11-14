За добу ворог атакував 9 областей України, бив по 116 населених пунктах

За добу ворог атакував 9 областей України, повідомляє НСН з посиланням на Military Media Center та інформацію низки ОВА.

З різних видів озброєння – міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація – були атаковані 116 населених пунктів та 63 об’єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

За добу ворог атакував 9 областей України

Дніпропетровська область

Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім – по районному центру. Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця.

Над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник. Ймовірно, “шахед”.

Херсонська область

Російська армія з артилерії вдарила по Корабельному району Херсона. Попередньо, постраждала 54-річна жінка. Інформація уточнюється.

За минулу добу противник здійснив 124 обстріли, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 69 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торгівельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні; територію та будівлі заводів у Бериславі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 15 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

Запорізька область

Ворог вів вогонь по 23 містах та селах Запорізької області.

Окупанти здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Роботиному та Левадному, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоданилівки й Оріхова, а також завдали авіаударів по Оріхову й Новодарівці.

115 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Щербаків, П’ятихаток, Кам’янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Миколаївська область

Вдень, 13 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ворожий розвідувальний БпЛА.

Вчора, 13 листопада, об 11:30 ракетного удару зазнало с. Рибаківка Коблівської громади. Внаслідок чого пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Постраждалих немає.

Харківська область

Вчора ввечері, близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу “Шахед” по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих.

4 дрони збиті силами ППО.

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено будівлі молококомбінату.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Луганська область

Кількість обстрілів з боку ворога на Луганщині не меншає – близько 500 і більше снарядів випускаються по населених пунктах і позиціях українських військових за добу в данй зоні відповідальності. Учора під вогонь ворога потрапили Невське та Білогорівка. Серебрянський ліс опинився під авіаційним тиском противника. Штурмові дії він намагався вести в бік Надії та Новоєгорівки, де відбито декілька атак росіян.

Донецька область

Двоє чоловіків поранено в результаті обстрілу Авдіївки.

Вчора, внаслідок чергової атаки, двоє людей отримали осколкові поранення.

Співробітники Національної поліції вивезли поранених за межі міста, звідки рятувальники перевантажили чоловіків до автомобіля швидкої і транспортували до лікарні.

Сумська область

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з дрона (2 вибухи) та обстріли з артилерії (8 вибухів).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл та обстріл з АГС.

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли.

Новослобідська громада: ворог бив з артилерії та мінометів.

Юнаківська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл з САУ.

Білопільська громада: були обстріли зі ствольної артилерії.

Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл.

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади.

Чернігівська область

Також ворог атакував Чернігівську область. Подробиць про російські обстріли в ОВА наразі не надавали.