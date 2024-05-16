18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Такі порушення, як неявка працівників у ТЦК, зачеплять карівників компаній. Коли їх почнуть карати

З набуттям чинності закону про мобілізацію 18 травня, керівники підприємств нестимуть відповідальність за неявку своїх військовозобов’язаних працівників до ТЦК.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі телеканалу “Київ24”, передають Новини України – НСН.

Закон про мобілізацію, який вступає в дію цього тижня, серед іншого зобов’язує чоловіків у віці 18-60 років оновити облікові дані, а також вводить нові заходи щодо ухилянтів. Зміни також зачеплять і керівників підприємств – тепер вони відповідатимуть за неявку працівників у ТЦК.

“До 18 травня працює такий механізм: керівник видає наказ про оповіщення працівника і може цей наказ, до речі, відправити до ТЦК. Таким чином, він знімає з себе відповідальність – тобто далі керівник не відповідає, чи військовозобов’язаний буде йти в ТЦК чи ні . Він свою частину юридичного питання виконав – сповістив військовозобов’язаного працівника, видавши наказ”, – пояснив Федієнко.

Неявка працівників у ТЦК – коли почнуть карати керівників підприємств

На даний момент юридично питання доставки такого працівника до ТЦК перекладається на керівника підприємства.

“Ще раз хочу наголосити: як це буде на практиці – поки що з постанови Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, якісь додаткові механізми доопрацьовувати та розробляти. Але з огляду на те, що я зараз бачу перед собою, я думаю, що юридично це буде перекладати відповідальність на керівника”, – розповів він.

Умовно кажучи, за словами Федієнка, коли керівник отримує наказ та перелік повісток для працівників підприємства, він буде зобов’язаний видати ці повістки під розпис та забезпечити явку військовозобов’язаних працівників у відповідний територіальний центр комплектування.

“Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається адміністративна відповідальність”, – уточнив він.

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