Нововведення – в’язниця, або штраф до 60 000 гривень за неявку в ТЦК

Це торкнеться всіх військовозобов’язаних, які ігнорують вимоги ТЦК. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379, який вводить міри покарання за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації (за неявку в ТЦК).

Дізнайтеся, який штраф за неявку в ТЦК Україна виставить чоловікам тепер і що загрожує ще, читайте у матеріалі Новини України – НСН.

Який штраф для ухильників зараз

Яким буде штраф за неявку до військкомату за новим законом

Заочний штраф за неявку в ТЦК – що це таке

Позбавлення волі за ухилення від мобілізації – новий закон

Який штраф для ухильників зараз

Усі військовозобов’язані чоловіки з 18 до 60 років в Україні зобов’язані стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. За невиконання цих правил передбачено штраф – за неявку в ТЦК він становить від 510 до 850 гривень, якщо людина вчасно не оновила свої дані.

Якщо протягом року порушення відбувається повторно, то штраф за неявку до ТЦК 2024 буде вищим – від 850 до 1700 гривень. У разі, коли військовозобов’язаний відмовляється від повістки або, отримавши її, не приходить до ТЦК, його “покарають монетою” у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень для громадян і від 3 400 до 5 100 для посадових осіб. Повторне порушення загрожує штрафом від 3 400 до 5 100 гривень і від 5 100 до 8 500 гривень.

Яким буде штраф за неявку до військкомату за новим законом

Після підписання законопроєкту №10379 президентом України Володимиром Зеленським буде запроваджено всього три режими порушень – перше, повторне і під час воєнного стану. Штраф за неявку в ТЦК у рази збільшиться. Законопроєкт набув чинності наступного дня після підписання.

За порушення військового обліку:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;

воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Правила про штрафи набувають чинності наступного дня після підписання президентом самого законопроєкту. Щойно це станеться, військовозобов’язаний ризикує отримати штраф у розмірі 17 000 гривень за неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від взяття на облік і за несвоєчасне оновлення даних . Якщо під санкції від держави потрапило підприємство, яке не надає ТЦК дані про співробітників, юридичній особі доведеться заплатити 34 000 гривень.

ВАЖЛИВО: усі ці штрафи не застосовуватимуться, якщо у співробітників ТЦК є доступ до державних реєстрів, з яких можна взяти інформацію про військовозобов’язаних чоловіків.

Заочний штраф за неявку до ТЦК – що це таке

Завдяки новому законопроєкту ТЦК зможуть виписувати штраф без складання протоколу і без суду. До ухвалення закону механізм працював так – співробітники ТЦК виписували протокол у присутності військовозобов’язаного, який був ознайомлений зі своїми правами, підписував документ про порушення або відмовлявся від підпису. Далі протокол направляли до суду, і тільки суд ухвалював рішення про штраф.

Зараз штраф за неявку в ТЦК або за будь-які інші порушення можна виписати в обхід вищевказаних процедур, якщо:

порушення вчинено в особливий період;

військовозобов’язаний не з’явився в ТЦК без поважних причин, хоча був повідомлений про дату, час і місце виклику;

не повідомив причину неприбуття за повісткою.

Співробітники ТЦК зобов’язані мати документальне підтвердження про те, що вони дійсно належним чином повідомили військовозобов’язаного про необхідність прибуття до ТЦК і надали йому правильно складений виклик.

Таким чином виходить, що штраф за неявку в ТЦК, за неоновлення своїх даних, за ігнорування повістки військовозобов’язаний отримає штраф навіть заочно – його присутність не потрібна.

Позбавлення волі за ухилення від мобілізації – новий закон

Новий законопроєкт також вносить зміни до строків затримання військовозобов’язаного за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в період воєнного стану. Для складання протоколу чоловіка можуть тримати в поліції до 3-х годин.

Якщо потрібно з’ясувати особу або обставини правопорушення, то термін затримання збільшується і становить до 3-х діб.

Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, якщо:

військовозобов’язаний не має права на відстрочку;

пройшов військово-лікарську комісію;

був визнаний придатним до служби та отримав “бойову повістку”;

не з’явився без поважної причини.

У такому разі йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років – це регулює ст.336 Кримінального кодексу України.

Зверніть увагу, раніше Новини України – НСН писали, про Вручення повістки – хто, як і де може їх видавати