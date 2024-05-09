18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Як відбуватиметься вручення повістки, хто має право їх видавати і які вимоги до оформлення повісток

Тепер видавати повістки зможуть не лише працівники ТЦК та СП, однак, як і раніше, повістка вважатиметься врученою, якщо людина її отримала особисто. Окрім повісток запровадили ще вимоги прибувати до військкомату. Їх можуть надсилати й поштою.

Про нові правила вручення повістко розповідають Новини України – НСН.

Де можуть вручити повістку

Фактично повістку можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов’язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях.

Вручати повістку мають право:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (у разі отримання розпорядження ТЦК);

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (лише за розпорядженням ТЦК);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

представники ТЦК, яких керівник військкомату наказом уповноважив на видавання повісток.

Чи має право поліція вручити повістку

Новим законом про мобілізацію передбачено, що у заходах щодо оповіщення братимуть участь і поліцейські. Однак вони не вручатимуть повісток, а лише забезпечуватимуть порядок, коли у присутності правоохоронців видаватимуть повістки представники ТЦК та СП.

“Поліція перебуватиме на вулиці, у разі порушення закону вона реагуватиме”, – заявив раніше голова МВС України Ігор Клименко

Міністр додав, що поліція також на запит ТЦК займається розшуком і доправленням до військкомату осіб, які одержали повістку, але не з’явилися до центру комплектування. У такому разі правоохоронці мають право затримати особу в межах закону терміном до трьох годин і доправити її до ТЦК.

Вручення повістки – хто, як і де може їх видавати

Вимоги до оформлення повістки

У повістці повинно бути вказано:

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження одержувача;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неприбуття.

Під час вручення повістки особисто представники ТЦК зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посаду, показати службові посвідчення на вимогу громадянина.Юристи пояснюють, що громадяни також мають право вимагати в особи, яка вручає повістку, показати наказ керівника ТЦК про вручення повістки із прізвищами цих осіб. Це – підтвердження того, що така особа уповноважена вручати повістки.

Коли повістка вважається врученою

Фежір Веніславський, нардеп і член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, пояснив, що повістку вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Повістка, відправлена поштою,не вважатиметься врученою належним чином.

“Що стосується повістки, то повістка вручається, як і вручалася, – під розпис про вручення. Тому ніяких негативних наслідків, якщо повістка кинута в ящик, не буде, це не вважається належним отриманням повістки”, – розповів народний обранець.

Вручення повісток через електронний кабінет призовника або електронною поштою не відбуватиметься. Норма про електронну повістку в законі про мобілізацію була відхилена.

Чим відрізняється вимога від повістки

Згідно нового закону, за ігнорування повістки, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доправлення такої особи до військкомату. Якщо протягом п’яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військовозобов’язаного, ТЦК надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з’явитися до військкомату.

Вимога вважається врученою від моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адресатом, або – позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації.

“У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення вимоги ТЦК СП не виконав, щодо порушника застосовуються заходу впливу у вигляді позбавлення права керування автомобілем на строк до виконання вимоги ТЦК СП”, – пояснила юристка Марина Бекало.

В Україні існує три види повісток:

повістка про уточнення даних – для перевірки службових та персональних даних, а також для надання документів про право на відстрочку;

повістка на проходження ВЛК – для встановлення ступеня придатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження – для відправлення до навчального центру перед розподіленням до частини.

Хто має право перевіряти документи чоловіків

Від 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток.

Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео.

Слід зауважити, що Кабмін ще має внести зміни, щоб привести постанову у відповідність до нових правил мобілізації. Поки що такого документа немає.

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