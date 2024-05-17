17 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 17 травня. Міжнародний день боротьби з гомофобією, а також День народження інтернету. Православні вшановують пам’ять апостола від 70 Андроніка. Залишилося 228 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 814 день повномасштабної війни в Україні.

17 травня – яке сьогодні церковне свято

17 травня в церковному календарі — день пам’яті апостола від 70 Андроніка. Апостол Андронік був одним з 70 учнів Ісуса Христа і згадується у Новому Завіті. Він був родичем апостола Павла і разом зі своєю помічницею Іунією (або Юнією) були сподвижниками в апостольських трудах Павла. Андронік проповідував християнство в багатьох країнах, зокрема в Паннонії, де став єпископом. Він відомий тим, що навернув багатьох язичників до християнства, знищував язичницькі храми та будував церкви.

17 травня у світі

Міжнародний день боротьби з гомофобією

Щорічно 17 травня світ відзначає Міжнародний день боротьби з гомофобією. Ініціатором проведення свята виступила канадська організація у 2003 році. Влітку 2004 року французький діяч Луї-Жорж Тен звернувся до Організації Об’єднаних Націй з пропозицією встановлення офіційного міжнародного дня. Зараз подію відзначають близько 130 країн, включаючи Україну. Дата святкування обрана на честь дати виключення гомосексуальності з переліку психічних захворювань Всесвітньою організацією охорони здоров’я, що відбулось саме цього дня у 1990 році.

А також у світі сьогодні:

День народження Інтернету

Міжнародний день телефону довіри для дітей

Міжнародний день віртуальних помічників

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства

День зникаючих видів

Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз

День горіха

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

Всесвітній день пульмонолога

Іменини 17 травня

Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.

Талісманом людини, народженої 17 травня є опал. Самоцвіт, який грає кількома барвами. В давнину опал радили носити тим, у кого були проблеми з серцем.

Традиції, заборони, прикмети 17 травня

Святого Андрона в народі вважають покровителем “небесних воріт” і моляться йому про дощ – просять відчинити браму та випустити дощ, оскільки всьому, що було посаджено, потрібна цілюща волога.

Цього дня селяни поралися біля городини. 17 травня прийнято підгортати картоплю, садити розсаду перцю і помідорів. За старих часів господині цього дня готували страви з картоплі – вважалося, що чим більше картоплі на столі, тим кращим буде її врожай і тим багатшим будеш.

Ще у давнину в цей день рубали дерево на вичинку ложок.

У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.

Що не можна робити 17 травня

Не можна заходити до лісу.

Не рекомендується ухвалювати важливі рішення.

Не варто піднімати речі на роздоріжжі.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Зокрема:

день видався прохолодний і дощовий – таким же буде і літо;

якщо стоїть гарна й суха погода – буде рання осінь;

дятел стукає в лісі – чекай дощу.

місяць росте і йде дощ — буде дощове літо;

бузок, горобина і яблуні в квітах — можна вирушати на риболовлю;

холодна погода — до частого граду влітку;

дме північний вітер — чекайте на холодне літо.

17 травня в історії

Визначні події

1718 — британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет.

1792 — на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери уклали угоду («Платановий пакт»), яка поклала початок нью-йоркській біржі.

1861 — перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона в Париж).

1877 — у бостонському офісі встановлений перший у світі телефонний розподільний щит.

1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.

1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.

1918 — у Сибіру повстав чехословацький корпус, початок громадянської війни в Росії.

1919 — Ухвалення ВЦВК Ухвали «Про табори примусових робіт». Створення в Росії двох видів таборів: звичайних і особливих, для найбільш небезпечних ворогів радянської влади.

1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.

1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.

1985 — початок антиалкогольної компанії в СРСР.

Народилися 17 травня

1929 — Борис Шарварко, режисер, народний артист України.

1950 — Валерія Новодворська, російський політик, публіцист.

1981 — Микола Цюрик, солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну. Герой України. Уродженець м. Камінь-Каширський Волинської області. Загинув 12 березня 2022, с. Наливайківка, Київська область.

Померли 17 травня

1510 — Сандро Боттічеллі, італійський живописець, представник флорентійської школи.

1954 — Микола Твердохліб «Грім», український військовий діяч, полковник УПА, командир ВО-4 «Говерла», референт СБ Карпатського краю, загинув у криївці.

2007 — Петро Балабуєв, український авіаконструктор.

2009 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.

2017 — Кріс Корнелл, американський гітарист, композитор і вокаліст. Фронтмен групи «Soundgarden», також був вокалістом групи «Audioslave».

Читайте також: Іменини у травні 2024 року за новим календарем: як назвати дитину

Наш Телеграм