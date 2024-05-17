17 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 17 травня. Міжнародний день боротьби з гомофобією, а також День народження інтернету. Православні вшановують пам’ять апостола від 70 Андроніка. Залишилося 228 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 814 день повномасштабної війни в Україні.
17 травня – яке сьогодні церковне свято
17 травня в церковному календарі — день пам’яті апостола від 70 Андроніка. Апостол Андронік був одним з 70 учнів Ісуса Христа і згадується у Новому Завіті. Він був родичем апостола Павла і разом зі своєю помічницею Іунією (або Юнією) були сподвижниками в апостольських трудах Павла. Андронік проповідував християнство в багатьох країнах, зокрема в Паннонії, де став єпископом. Він відомий тим, що навернув багатьох язичників до християнства, знищував язичницькі храми та будував церкви.
17 травня у світі
Міжнародний день боротьби з гомофобією
Щорічно 17 травня світ відзначає Міжнародний день боротьби з гомофобією. Ініціатором проведення свята виступила канадська організація у 2003 році. Влітку 2004 року французький діяч Луї-Жорж Тен звернувся до Організації Об’єднаних Націй з пропозицією встановлення офіційного міжнародного дня. Зараз подію відзначають близько 130 країн, включаючи Україну. Дата святкування обрана на честь дати виключення гомосексуальності з переліку психічних захворювань Всесвітньою організацією охорони здоров’я, що відбулось саме цього дня у 1990 році.
А також у світі сьогодні:
- День народження Інтернету
- Міжнародний день телефону довіри для дітей
- Міжнародний день віртуальних помічників
- Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства
- День зникаючих видів
- Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз
- День горіха
- Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією
- Всесвітній день пульмонолога
Іменини 17 травня
- Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.
Талісманом людини, народженої 17 травня є опал. Самоцвіт, який грає кількома барвами. В давнину опал радили носити тим, у кого були проблеми з серцем.
Традиції, заборони, прикмети 17 травня
Святого Андрона в народі вважають покровителем “небесних воріт” і моляться йому про дощ – просять відчинити браму та випустити дощ, оскільки всьому, що було посаджено, потрібна цілюща волога.
Цього дня селяни поралися біля городини. 17 травня прийнято підгортати картоплю, садити розсаду перцю і помідорів. За старих часів господині цього дня готували страви з картоплі – вважалося, що чим більше картоплі на столі, тим кращим буде її врожай і тим багатшим будеш.
Ще у давнину в цей день рубали дерево на вичинку ложок.
У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.
Що не можна робити 17 травня
- Не можна заходити до лісу.
- Не рекомендується ухвалювати важливі рішення.
- Не варто піднімати речі на роздоріжжі.
У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.
Зокрема:
- день видався прохолодний і дощовий – таким же буде і літо;
- якщо стоїть гарна й суха погода – буде рання осінь;
- дятел стукає в лісі – чекай дощу.
- місяць росте і йде дощ — буде дощове літо;
- бузок, горобина і яблуні в квітах — можна вирушати на риболовлю;
- холодна погода — до частого граду влітку;
- дме північний вітер — чекайте на холодне літо.
17 травня в історії
Визначні події
- 1718 — британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет.
- 1792 — на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери уклали угоду («Платановий пакт»), яка поклала початок нью-йоркській біржі.
- 1861 — перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона в Париж).
- 1877 — у бостонському офісі встановлений перший у світі телефонний розподільний щит.
- 1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.
- 1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.
- 1918 — у Сибіру повстав чехословацький корпус, початок громадянської війни в Росії.
- 1919 — Ухвалення ВЦВК Ухвали «Про табори примусових робіт». Створення в Росії двох видів таборів: звичайних і особливих, для найбільш небезпечних ворогів радянської влади.
- 1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.
- 1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.
- 1985 — початок антиалкогольної компанії в СРСР.
Народилися 17 травня
- 1929 — Борис Шарварко, режисер, народний артист України.
- 1950 — Валерія Новодворська, російський політик, публіцист.
- 1981 — Микола Цюрик, солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну. Герой України. Уродженець м. Камінь-Каширський Волинської області. Загинув 12 березня 2022, с. Наливайківка, Київська область.
Померли 17 травня
- 1510 — Сандро Боттічеллі, італійський живописець, представник флорентійської школи.
- 1954 — Микола Твердохліб «Грім», український військовий діяч, полковник УПА, командир ВО-4 «Говерла», референт СБ Карпатського краю, загинув у криївці.
- 2007 — Петро Балабуєв, український авіаконструктор.
- 2009 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.
- 2017 — Кріс Корнелл, американський гітарист, композитор і вокаліст. Фронтмен групи «Soundgarden», також був вокалістом групи «Audioslave».
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