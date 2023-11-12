На Сумщині окупанти обстріляли дорогу, вбили двох цивільних

Вдень 11 листопада на Сумщині окупанти обстріляли дорогу між двома селами, внаслідок російської атаки загинули двоє цивільних, які їхали на мотоциклі.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, обстріл стався 11 листопада приблизно о 13:00 між населеними пунктами Стара Гута — Нова Гута Шосткинського району. Одному із загиблих чоловіків було 70 років, а іншому — 59 років.

Правоохоронці зазначили, що росіяни застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 КК України.

Всього протягом дня, 11 листопада, росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів, інформує ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

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