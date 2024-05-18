російські окупанти здійснили удар по житловому сектору Харкова 18 травня. Відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких є діти

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.

Повідомляється про руйнування житлової інфраструктури, зокрема кількох приватних будинків. У пʼятьох людей виявили уламкові поранення. Серед поранених двоє дітей: 13 і 16 років — легкі.

Перед цим у Харкові пролунала серія вибухів.

Удар по житловому сектору Харкова 18 травня – серед поранених двоє дітей

Обстріли Харківщини

Російські військові вдарили по Харкову КАБами 17 травня.

“За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова”, – зазначив посадовець.

Голова Харківської ОДА Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару загинули дві людини. Тринадцять осіб отримали поранення, четверо з них – у важкому стані.

Сьогодні стало відомо, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Поранення отримали 35 осіб.

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