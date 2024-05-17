Російські військові вдарили по Харкову КАБами 17 травня. Є загиблі і поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.

“За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова”, – зазначив посадовець.

За інформацією Синєгубова, внаслідок ворожого удару загинули дві людини. Тринадцять осіб отримали поранення, четверо з них – у важкому стані.

Окупанти вдарили по Харкову КАБами 17 травня: є загиблі та поранені

Деталі ворожого обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов розповів деталі російського удару. Він повідомив, що прильотів було кілька. Крім цього, на місцях влучань пожежі.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється», – – пояснив він.

Згодом стало відомо про те, що внаслідок удару постраждало 25 цивільних. 4 людини у важкому стані. Інші – в середньому

Переважно у них контузії та уламкові поранення. Також двоє загиблих. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що, за попередньою інформацією, окупанти завдали два удари КАБами. Зокрема, по Холодногірському району Харкова.

Під час атаки на Харків вибухи також чули й в Одесі.

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