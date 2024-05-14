16 постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові – що відомо (оновлено)

Російські війська вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Відомо, що всього постраждало 16 осіб, серед них троє дітей

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. Про це розповідають Новини України – НСН.

«Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих», – написав Терехов.

Також повідомляється про влучання по гаражах. Приблизно 10 з них загорілися. Пошкоджена багатоповерхівка.

Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Їж госпіталізували. Ще пʼять людей з гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей 8 та 12 років.

На місці удару працюють відповідні служби.

Пізніше Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що всього постраждало 16 осіб, серед них – 3 дитини.

Оновлено о 18.31:

“Уточнена інформація по постраждалим внаслідок ворожого удару по Харкову. Кількість постраждалих — 17. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони у середньому стані. 10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років. Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані”, – повідомив Олег Синєгубов

16 постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові – що відомо

Ситуація в регіоні

Синєгубов розповів, що на Харківському напрямку Сили оборони за добу відбили 13 атак. Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога 13 травня зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини.

Так, унаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ із різного виду озброєння постраждали чотири людини, пошкоджені приватні будинки.

У селі Кор отич Харківського району загинув один чоловік та зазнали поранень. У селі Липці постраждала 70-річна жінка.

Уранці 14 травня російські війська вдарили по Київському району Харкова двома авіабомбами. Від удару постраждали дві людини.

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