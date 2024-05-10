Нічна повітряна атака 10 травня: збили усі шахеди, Харків під ракетним ударом – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 10 травня. Окупанти запускали по Україні шахеди і ракети. На жаль, є постраждалі – серед них дитина.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Нічна повітряна атака 10 травня: ситуація в регіонах

Харківщина

Харківщину ворог атакував ракетами.

Вночі 10 травня армія РФ обстріляла житлові та приватні будинки у Харкові. Близько 3:20 в місті було чутно вибухи.

О 3:37 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по району житлової забудови. У приватних житлових будинках зайнялася пожежа. Щодо постраждалих інформація на той момент уточнювалася.

Цю ж інформацію підтвердив начальник ОВА Олег Синєгубов дещо пізніше доповнивши, що російська армія також завдала удар по Дергачах Харківського району.

О 3:48 в місті було чутно повторні вибухи.

О 3:55 стало відомо про одного потерпілого. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідували наслідки.

А вранці повідомили вже про двох постраждалих – серед них дитина.

Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес, – йдеться в повідомленні начальника Харківської ОВА.

Синєгубов зазначив, що під атакою ворога опинилася виключно цивільна інфраструктура та житловий район.

За даними начальника ГУНП України в Харківській області Володимира Тимошка сьогодні, 10 травня, о 3:20 внаслідок обстрілу приватного сектору в Харкові спалахнули три двоповерхових житлових будинки і три господарчі споруди на площі 1 тис. кв.м. Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено ще 12 будинків. Постраждали дитина віком 11 років і 72-річна жінка. Діагноз: гостра реакція на стрес.

У Дергачах 10 травня о 3:30 внаслідок обстрілу російськими окупанти пошкодили близько 25 будівель та споруд, 33 торговельних павільйони.

Оприлюднено фото наслідків атаки на Харків

Ще новини України: Нічна повітряна атака 9 травня: виникла пожежа – все, що відомо