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Війна

Нічна повітряна атака 10 травня: збили усі шахеди, Харків під ракетним ударом – все, що відомо

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Журналіст
Нічна повітряна атака 10 травня: збили усі шахеди, Харків під ракетним ударом – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 10 травня. Окупанти запускали по Україні шахеди і ракети. На жаль, є постраждалі – серед них дитина.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Нічна повітряна атака 10 травня: збили усі шахеди, Харків під ракетним ударом – все, що відомо

Нічна повітряна атака 10 травня: ситуація в регіонах

Харківщина

Харківщину ворог атакував ракетами.

Вночі 10 травня армія РФ обстріляла житлові та приватні будинки у Харкові.  Близько 3:20 в місті було чутно вибухи.

О 3:37 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по району житлової забудови. У приватних житлових будинках зайнялася пожежа. Щодо постраждалих інформація на той момент  уточнювалася.

Цю ж інформацію підтвердив начальник ОВА Олег Синєгубов дещо пізніше доповнивши, що російська армія також завдала удар по Дергачах Харківського району.

О 3:48 в місті було чутно повторні вибухи.

О 3:55 стало відомо про одного потерпілого. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідували наслідки.

А вранці повідомили вже про двох постраждалих – серед них дитина.

Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес, – йдеться в повідомленні начальника Харківської ОВА.

Синєгубов зазначив, що під атакою ворога опинилася виключно цивільна інфраструктура та житловий район.

За даними начальника ГУНП України в Харківській області Володимира Тимошка сьогодні, 10 травня, о 3:20 внаслідок обстрілу приватного сектору в Харкові спалахнули три двоповерхових житлових будинки і три господарчі споруди на площі 1 тис. кв.м. Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено ще 12 будинків. Постраждали дитина віком 11 років і 72-річна жінка. Діагноз: гостра реакція на стрес.

У Дергачах 10 травня о 3:30 внаслідок обстрілу російськими окупанти пошкодили близько 25 будівель та споруд, 33 торговельних павільйони.

Оприлюднено фото наслідків атаки на Харків

фото наслідків атаки на Харків

фото наслідків атаки на Харків

фото наслідків атаки на Харків

фото наслідків атаки на Харків

фото наслідків атаки на Харків

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