Нічна повітряна атака 9 травня: виникла пожежа – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 9 травня. Окупанти запускали по Україні «Шахеди». Більшість з них вдалося збити, але були і влучання.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

Нічна повітряна атака 9 травня – ситуація в регіонах

Миколаївщина

У ніч проти четверга, 9 травня, країна-агресор Росія атакувала Миколаївську область ударними БПЛА типу Shahed, унаслідок чого було частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що шахед влучив у колишній будинок культури, який знаходиться у населеному пункті Первомайське Первомайської громади.

Унаслідок влучання дрона почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м. Вогнеборці вже ліквідували займання. Обійшлось без постраждалих.

Одещина

Тривогу в Одеській області оголосили після опівночі. Спочатку місцеві пабліки писали, що дрони тримають курс на Затоку, згодом повідомили про рух БПЛА на Одесу.

За інформацією Телеграм-каналу “Думская”, гучно також було в Чорноморську і в Одеському районі. Там працювала ППО.

Відбій тривоги у регіоні оголосили о 2:16.

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