У Повітряних силах попередили, що окупанти можуть продовжити завдавати комбіновані удари по Україні

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, повідомляють Новини України – НСН.

“Ми бачимо, що це серйозна атака з досить великим застосуванням великої кількості різних типів ракет. Звичайно, що ворог аналізує застосування, намагається збирати інформацію в тому числі й зі своєї розвідки, з відкритих джерел про те які саме об’єкти їм вдалося уразити”, – заявив він.

Окупанти можуть продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні – про що розповіли у Повітряних силах

Ілля Євлаш додав, що росіяни мають на меті знищення енергетичної інфраструктури, намагаються бити по різних об’єктах.

“Ми маємо бути готовими до того, що противник може продовжувати такі свої удари. Бачили дещо зменшення останнім часом “Шахедів”. Однак цієї ночі ворог використав понад два десятки своїх ударних БПЛА. Тому в цьому плані ми маємо бути готовими до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу”, – зазначив він.

Масована атака на Україну

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 8 травня. Як і очікувалося, росіяни знову завдали удару по енергетиці України. Запускали «Шахеди» і ракети різних типів. На жаль, є поранені і руйнування. Серед постраждалих дитина.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що понад 50 ракет і більш як 20 «шахедів» по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.

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