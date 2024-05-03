Окупанти активізували застосування розвідувальних дронів – в Повітряних силах назвали причину

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на речника Повітряних сил Іллю Євлаша.

«Ворог активізував розвідувальні БПЛА для коригування своїх ракетних ударів. Ми це бачимо, коли вони використовують Х-59 або балістику, щоб коригувати вогонь», – розповів Євлаш.

За його словами, росіяни змінили тактику застосування дронів – тепер вони використовують переважно малі розвідувальні БПЛА.

Євлаш повідомив, що останніми днями військові РФ різко зменшили кількість запусків «шахедів».

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«Вони взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу «шахед», як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Наразі ворог активізував розвідувальні БПЛА для коригування своїх ракетних ударів. Ми це бачимо, коли вони використовують Х-59 або балістику, щоб коригувати вогонь», – сказав він.

Євлаш додав, що українські військові вже аналізують ситуацію та стежать за застосуванням малих розвідувальних БПЛА противника.

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«Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 «шахедів» і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України», – повідомив президент України.

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