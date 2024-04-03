Застосування авіації з території Білорусі не виключене – Повітряні сили

Застосування авіації з території Білорусі не виключене. В ЗСУ уважно спостерігають за переміщенням російських літаків.

Про це сказав в ефірі Єдиного телемарафону речник командування Військово-повітряних сил України Ілля Євлаш, передає НСН.

У Військово-повітряних силах не виключають можливості використання авіації з території Білорусі. За повідомленням речника командування Військово-повітряних сил України, Іллі Євлаша, українські війська стежать за рухом літаків та готуються до різних можливих сценаріїв.

Він вказав, що білоруська авіація може стати загрозою для України, особливо у зв’язку зі співпрацею між Білоруссю та Росією. Євлаш наголосив на тому, що авіація – це “високомобільний рід військ”, тобто може швидко переміщуватися і завдавати ударів відповідно до потреб.

Також він зазначив, що Повітряні сили України використовують різні джерела інформації, включаючи власну розвідку та інформацію від партнерів, для відстеження руху літаків.

Нагадаємо, що самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність військ до можливих бойових дій, але каже, що війни не хоче.

Наразі Держприкордонслужба України не зафіксувала зростання ударних груп російських військ на території Білорусі. Головне управління розвідки Міністерства оборони України також заявило про стабільність ситуації на кордоні з Білоруссю і готовність реагувати на будь-які можливі сценарії.

Ще новини України: Україна може протидіяти новим російським бомбам – у Повітряних силах назвалий ефективний спосіб