Війська РФ взяли перерву у масованих атаках дронами – Повітряні сили назвали причину

Війська РФ взяли перерву у масованих атаках дронами. Як зазначив речник Повітряних сил, час від часу окупанти проводитимуть поодинокі атаки безпілотниками

Росія взяла паузу масованих атаках «Шахедами», щоб накопичити засоби ураження, оскільки вони не спроможні постійно здійснювати такі атаки.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на Главком.

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«Насправді Shahed – це досить недешева зброя. Звісно, ворог після останніх своїх атак, здійснених днями, аналізує зокрема інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи/маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції», – наголосив він.

Як зазначив Євлаш, час від часу окупанти проводитимуть поодинокі атаки безпілотниками.

«Зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу Shahed», – додав речник.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів тригодинну нараду з військовими та урядовцям. Ключовою темою засідання стало питання дронів та РЕБ.

Як відомо, росіяни посилюють захист, щоб протидіяти українським безпілотникам, однак навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

До слова, інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.

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