Замість Ігната: майор Ілля Євлаш очолив пресслужбу Повітряних Сил

Майор Ілля Євлаш очолив пресслужбу Повітряних Сил України. Він буде виконувати ці обов’язки замість Ігната Юрія.

Наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 15 березня начальником служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних Сил призначено майора Іллю Євлаша

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає НСН.

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича” – йдеться у повідомленні

Замість Ігната Юрія Ілля Євлаш

Довідково. Ілля Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, у суботу, 16 березня, Юрій Ігнат залишив посаду начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.

Він прокоментував цію подію: «Було важко»: Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення з посади речника Повітряних Сил

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