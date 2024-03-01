Меморіал: вбиті росією. Захисник Ілля Маркевич з Нікополя, 26 років, Херсонщина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Ілля Маркевич

Старший матрос Ілля Маркевич загинув 10 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Новоросійське на Херсонщині. Воїну назавжди 26.

Ілля народився у місті Нікополь Дніпропетровської області. З 6 років займався дзюдо та самбо. Навчався у місцевій школі. Потім закінчив Нікопольський технічний технікум та Дніпровську металургійну академію. Певний час працював на ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШЕН», потім був обробником поверхневих дефектів металу на підприємстві «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ». У вільний час займався творчістю – складав і читав реп. Любив гуляти та подорожувати із друзями.

Хлопець відслужив строкову службу в армії, а потім вирішив приєднатися до лав ЗСУ за контрактом. Ілля був бійцем 73-го морського центру ССО імені кошового отамана Антіна Головатого.

«Коли згадуєш про нього, в голову приходить багато смішних історій, які нас повʼязували. З самого дитинства він був розумним, активним і творчим. Боротьба, теніс, вірші, музика, паркур – це лише невеличка частина його зацікавлень. Він був дуже хоробрим чоловіком, котрий без вагань ніс службу в ЗСУ. Ілюша – гордість нашої сімʼї, наш захисних був і надалі залишався захищати нас, але тепер він – наш ангел-охоронець. Ми його дуже сильно любимо», – розповіла рідна сестра загиблого Софія.

«Завжди був підтримкою. У дворі його любило все старше покоління. В родині був першою дитиною, розумний і кмітливий, з гострим гумором. Він був нашим вчителем», – додала мама Лілія Валеріївна.

«Ілля був дуже веселим, добрим і найкращим другом. Ніколи не чула про нього нічого поганого. Усі його дуже любили… Ми ніколи тебе не забудемо, ти назавжди залишишся в наших серцях», – зазначила подруга Ольга.

«Велика втрата у колективі «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» – загинув захисник Ілля Маркевич. На підприємстві він встиг пропрацювати лише пів року. Кмітливий і допитливий Ілля швидко з учня став до самостійної роботи, працював обробником поверхневих дефектів металу у ТПЦ-2», – написали колеги Іллі.

Посмертно Герой нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали військовослужбовця у рідному Нікополі.

В Іллі залишилися батьки та сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/