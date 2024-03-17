Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення з посади речника Повітряних Сил. Він подякував командувачу і журналістам, з якими доводилося співпрацювати. Військовий зазначив, що було важко, але ніколи не буде соромно.

Ігнат оприлюднив відповідний допис у Фейсбуці сьогодні, 17 березня, передає НСН.

Було важко і точно не буде соромно. Дякую усім медіа, з ким довелось працювати. Усім, хто допомагав, і всім, хто критикував. Дякую командувачу Повітряних Сил Миколі Олещуку та керівному складу нашого виду за підтримку та велику довіру. Це – головне в нашій роботі! – написав колишній речник

Він розповів, у якому режимі проходила його робота останні два роки.

Ноутбук, світло і камера – це основні інструменти, які постійно носиш з собою, буквально спиш із ними)). За два роки війни майже стерлись літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване і опубліковане з цього ноута назавжди увійшло в світову історію., яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці. Залишатимусь на зв’язку! Тримаймо стрій! – написав Юрій Ігнат

Він також побажав успіхів та ефективності наступнику.

Сподіваюсь, у нього вийде ще краще! – додав Юрій Ігнат

Нагадаємо, новина про звільнення Ігната з’явилася вчора, 16 березня. Тепер вже екс-речника Повітряних Сил ЗСУ переводять на інший напрямок.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Ігнат “працюватиме на іншому напрямку не менш успішно”, пояснив Олещук.

Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно, — написав Олещук

Юрій Ігнат був на посаді речника Повітряних сил з 2018 року.

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