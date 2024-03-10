8 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко. Про це повідомляє Самбірський Пласт, передає НСН.

Загинув пілот-винищувач – досвідчений воїн, патріот з дитинства

Повідомляється, що майор Ткаченко загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання.

Андрій народився у Самборі 10 грудня 1990 року.

Навчався у Самбірській школі № 2, яку закінчив у червні 2008 року. Захоплювався спортом, під час навчання відвідував драматичний гурток і комп’ютерну школу.

До Пласту вступив 22 жовтня 2002 року.

Андрій Ткаченко активно провів юнацький період пластування – багато мандрував, таборував, брав участь в різноманітних пластових акціях.

На летунському таборі «Чота крилатих» Андрій пройшов підготовчий курс із парапланеризму та захопився авіацією.

У 2008 році став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, навчання в якому успішно завершив у 2012 році.

Під час навчання неодноразово відзначений подяками керівництва університету. Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом.

Військову службу проходив в Івано-Франківську, потім в Харкові, а згодом знову повернувся в Івано-Франківськ.

З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.

У Героя залишилися дружина, шестирічний син, батьки та старший брат

Поховання відбудеться в Івано-Франківську, де загиблий проживав зі сім’єю. Про день і час повідомлять додатково.

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