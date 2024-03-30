Україна може протидіяти новим російським бомбам УМПБ Д-30. Найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації”, – сказав речник.

Україна може протидіяти новим російським бомбам – у Повітряних силах назвалий ефективний спосіб

Він зазначив, що росіяни запускають керовані боєприпаси з літаків класу Су. На думку речника, після так званого нещодавнього “Сушкопаду” ворог боїться підлітати ближче, але загроза залишається.

“Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території”, – зазначив Євлаш.

Удар по Харкову керованими снарядами

Як відомо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.

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