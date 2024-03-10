РФ використовує нові авіабомби: в чому їх особливість – пояснення ЗСУ

Під час атаки на місто Мирноград у Донецькій області російська армія використала нові авіабомби, які, ймовірно, є вдосконаленими варіантами Керованих Авіаційних Боєприпасів (КАБ). Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає НСН.

РФ використовує нові авіабомби: в чому їх особливість

“Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН”, – сказав він.

Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

“Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами”, – заявив речник.

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