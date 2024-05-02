«F-16 після Пасхи» – у Повітряних силах уточнили свою заяву

У Повітряних силах уточнили свою заяву про “F-16 після Пасхи”. Її зробив вчора, 1 травня, речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш.

Повітряні сили ЗСУ пояснили, що не можуть називати точних дат появи в Україні літаків F-16, тому заява про те, що вони будуть на озброєнні ЗСУ вже “після Великодня”, є лише умовною.

Про це сказав речник ПС Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 2 травня, передають Новини України – НСН.

Ми всі чекаємо, щоб якнайшвидше з’явилися у повітряному просторі України літаки F-16. Однак, ми не можемо розголошувати точну інформацію, коли саме вони з’являться. Так, уже в публічному просторі є низка інформацій, що нібито в червні. Однак ми чекаємо вже безпосередньо офіційно, коли вони зайдуть, і лише тоді ми зможемо повідомити, що ці літаки вже є на озброєнні ЗСУ. Наразі ми всі чекаємо, нам треба запастись терпінням. Ми всі розраховуємо на ці багатоцільові літаки, – сказав речник Повітряних сил

«F-16 після Пасхи» – що саме сказав Євлаш

Нагадаємо, раніше ведучий “Новини Live” запитав у Євлаша, чи є якісь орієнтири, коли приблизно F-16 почнуть працювати на українській території.

“Так, є – після Пасхи”, – відповів з усмішкою речник ПС

Також раніше у ПС розповідали, що довгоочікувані літаки будуть ховати у підземних бункерах.

Ще новини України: Несправні F-16 – в чому може бути їх користь для України пояснили у повітряних силах

Наш Телеграм