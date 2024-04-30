Несправні F-16 – в чому може бути їх користь для України пояснили у повітряних силах

Україна згодна отримувати несправні F-16. Чим вони можуть бути корисні розповів Ілля Євлаш

Несправні винищувачі F-16 можуть стати в пригоді, зокрема як “донори” для ремонту інших винищувачів, або як фальшиві мішені.

Про це сказав начальник служби зв’язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш, передають Новини України – НСН.

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Відомо, що партнери будуть передавати Україні несправні винищувачі. Ілля Євлаш зазначив, що це цілком нормальна практика.

“Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. “Донори” абсолютно адекватно практикуються в різних країнах… Це нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів. Будь-які літаки, навіть такі, які втратили свою боєздатність, їх можна використовувати для ремонту та для інших цілей, які будуть визначені командуванням”, – сказав він.

Винищувачі F-16 для України

Норвегія передасть Україні F-16. Вони будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту

Про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

«Ми будемо передавати норвезькі F-16 — оновлені, в хорошій формі. Разом із данськими та нідерландськими колегами проводиться підготовка українських пілотів. Можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України», — сказав він.

Міністр додав, що серед винищувачів, які планують передати, є оновлені, «у кращій бойовій формі», і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту.

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