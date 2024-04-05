У Повітряних силах України пояснили, в чому складність відбиття ракетних атак по Харкову

Найбільшою складністю у відбитті ракетних атак армії РФ по Харківській області є близькість до кордону. Ворого використовує БПлА і у мобільних вогневих груп є дуже мало часу для того, щоб виїхати на маршрут і перехопити саме ці безпілотники.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає НСН.

За його словами, окупанти аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості, рельєфу. Щоб їх подолати необхідний час.

Ілля Євлаш також повідомв, що досить близько знаходиться Харків і для удару російськими керованими авіабомбами.

В чому складність відбиття ракетних атак по Харкову – пояснення Повітряних сил

“Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування”, – зазначає він.

Речник Повітряних сил зауважив, що ніякої стратегічної цілі такі удари з боку окупантів не несуть.

“Однак Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть та намагається залякати, тероризувати мирне населення. Звичайно, що ми будемо боронити Харків і боротися з усіма загрозами зі сторони агресора”, – каже Євлаш.

Обстріли Харкова та області

Армія РФ в ніч із 4 на 5 квітня атакувала територію України ударними безпілотниками та ракетами. Так, пізно ввечері повідомлялося про серію вибухів у Харкові.

Варто зазначити, що за 4 квітня окупанти атакували Харків двічі. До цього росіяни атакували місто Харків “Шахедами”. Декілька безпілотників пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

Під час повторного удару загинуло троє рятувальників, які займалися ліквідацією наслідків попереднього “прильоту”. Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку росіян на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергетичний об’єкт.

Відомо, що сьогодні вночі окупанти нанесли авіаудар по недіючому аеродрому в Коротичі що у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.

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