Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає НСН.

“Ворог постійно намагається якось дещо видозмінити свою тактику. Як ми бачили цього разу (під час останньої масованої атаки – ред.) він застосував майже всі свої літаки. Я маю на увазі літаки різних типів – це і Ту-95МС і МіГ-31К, і Су-34, Су-35. (А також – ред.) зенітні ракетні комплекси С-300 і “Шахеди”, – сказав він..

Ілля Євлаш зазначив, що росіяни використовують дуже багато засобів, якими одночасно намагаються бити, комбінувати, відвертати увагу.

“І на фоні того, після вчорашньої атаки ми бачимо, що ворог знову вдається до таких “пощупувань” своїми “Шахедами” та постійного турбуючого вогню для того, аби кошмарити місцеве населення. Ну і звісно, що він намагається завдати нам клопоту, аби ми менше часу витрачали на підготовку, на перезаряджання, переозброєння”, – зазначив він.

“Ворог постійно змінює тактику” – чи можна передбачити дії РФ після масованої атаки

За його словами, таким чином ворог намагається постійно застосовувати і тактичну авіацію в тому числі.

“Як ми бачимо, зазвичай він використовує ракети Х-59”, – підкреслив він.

Обстріли України

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 12 квітня. Під прицілом знову була енергетика. Повітряним силам України вдалося збити майже всі ворожі цілі.

Також у Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

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