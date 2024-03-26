Чому росіяни зменшили інтервали між атаками на Україну – речник Повітряних сил

Російські терористичні сили зменшили інтервали між атаками на Україну, оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає НСН.

“Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об’єкти. Це пов’язано з різними факторами, чинниками”, – заявив він.

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику.

“В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО”, – зазначив Євлаш.

Він додав, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.

“Основна його мета – це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження”, – заявив Євлаш.

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