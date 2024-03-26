Кількість атак зменшилася, на півдні не наступали: ситуація 26 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот шістдесят другу добу. Розповідаємо про ситуацію 26 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму) та Курської області (рф), а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Збито усі 12 «шахедів».

26 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Загалом, протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Білопілля, Велика Писарівка, Попівка, Іскрисківщина Сумської області; Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області; Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Новомаркове, Часів Яр, Калинівка, Дружба, Південне, Олександропіль, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Мемрик, Очеретине, Уманське, Новомихайлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 1 атаку російських окупантів в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 4 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти протягом минулої доби наступальних дій не проводили.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування безпілотників противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 770 російських окупантів, 6 танків, 24 бойових броньованих машини, 27 артилерійських систем, одну реактивних систем залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 БпЛА ОТР, 4 ракети, 44 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 438160 (+770) осіб,

танків ‒ 6893 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 13207 (+24) од,

артилерійських систем – 10904 (+27) од,

РСЗВ – 1019 (+1) од,

засоби ППО ‒ 727 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),

крилаті ракети ‒ 2014 (+4),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1789 (+4)

Дані уточнюються.

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