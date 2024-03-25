Ворог продовжує дуже тиснути на одному з напрямків: ситуація 25 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот шістдесят першу добу. Розповідаємо про ситуацію 25 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і повітряні атаки ворога.

Дані НСН надає, посилаючись на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Повітряні атаки сьогодні

Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу «Shahed», якими противник атакував із мису Чауда (ТОТ Криму).

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Шахеди” знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється.

25 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, протягом минулої доби російські окупанти завдали 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Перемога та Попівка Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку російських загарбників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 10 атак російських окупантів в районах населених пунктів: Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ .

Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, . На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази, за підтримки авіації, атакували позиції українських військ в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 640 російських загарбників, 11 танків, 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійських системи, 3 засоби протиповітряної оборони, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, 47 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 437390 (+640) осіб,

танків ‒ 6887 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,

артилерійських систем – 10877 (+22) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засоби ППО ‒ 726 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539

(+29),

крилаті ракети ‒ 2010 (+18),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)

Дані уточнюються.

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