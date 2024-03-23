Окупанти намагаються вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра – ситуація на фронті 23 березня

Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Українські військові відбили російські атаки на низці напрямків і завдали ударів по об’єктах російсько-окупаційних військ. Яка ситуація на фронті 23 березня

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає НСН.

Так, на Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили два штурми позицій українських військ.

Генштаб розповів, яка ситуація на фронті 23 березня за різними напрямками:

Волинський та Поліський: оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Куп’янський: ворог за підтримки авіації здійснив 3 безуспішні штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Лиманський: українські військові відбили 7 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону.

Бахмутський: Сили оборони відбили 5 атак росіян у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський: українські захисники відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Новопавлівський: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 28 разів намагався прорвати оборону.

Оріхівський: окупанти за підтримки авіації 10 разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі.

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра – ситуація на фронті 23 березня

Водночас українські військовослужбовці активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Удари по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

А підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 важливі об’єкти окупантів, кажуть у Генштабі.

Обстріли України

Протягом минулої доби росіяни завдали 88 ракетних та 143 авіаційних ударів, здійснили 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши безпілотники типу Shahed. Дані щодо наслідків наразі уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали:

на Чернігівщині: Семенівка;

на Сумщині: Нескучне, Олександрівка, Дружба;

на Харківщині: Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка;

на Луганщині: Білогорівка;

на Донеччині: Терни, Ямполівка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Очеретине, Новобахмутівка, Желанне, Новогродівка, Бердичі, Новоселівка Перша, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське;

на Запоріжжі: Роботине.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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