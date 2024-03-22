Знищили 870 окупантів і 135 одиниць техніки: ситуація 22 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят восьму добу. Розповідаємо про ситуацію 22 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і ворожу повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область – рф., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -рф.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -рф.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. – рф.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

22 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнень.

Загалом за минулу добу російські окупанти завдали 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Ворожба, Гриценкове Сумської області; Олек Синьківка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку російські окупанти, за підтримки авіації, здійснили два безуспішних штурми позицій Сил оборони України в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 15 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де російські загарбник, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції українських воїнів в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 870 російських загарбників, 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 31 ракета, 45 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 434710 (+870) осіб,

танків ‒ 6840 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 13111 (+37) од,

артилерійських систем – 10775 (+35) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засоби ППО ‒ 723 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8388 (+23),

крилаті ракети ‒ 1953 (+31),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14287 (+45) од,

спеціальна техніка ‒ 1749 (+8)

Дані уточнюються.

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