Знищили 870 окупантів і 135 одиниць техніки: ситуація 22 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят восьму добу. Розповідаємо про ситуацію 22 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і ворожу повітряну атаку.
Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Нічна повітряна атака сьогодні
У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:
- 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.);
- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область – рф., ТОТ Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -рф.);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -рф.);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. – рф.).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
22 березня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнень.
Загалом за минулу добу російські окупанти завдали 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Ворожба, Гриценкове Сумської області; Олек Синьківка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
- На Куп’янському напрямку російські окупанти, за підтримки авіації, здійснили два безуспішних штурми позицій Сил оборони України в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 15 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де російські загарбник, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції українських воїнів в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Успіхи ЗСУ
Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.
Минулої доби загальні втрати ворога склали: 870 російських загарбників, 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 31 ракета, 45 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 434710 (+870) осіб,
- танків ‒ 6840 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13111 (+37) од,
- артилерійських систем – 10775 (+35) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 723 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8388 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1953 (+31),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14287 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 1749 (+8)
Дані уточнюються.
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