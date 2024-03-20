Атакують на всіх напрямках, активізувалися на Харківщині: ситуація 20 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят шосту добу. Розповідаємо про ситуацію 20 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ.

20 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони України в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили один безуспішний штурм позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони України завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 складах боєприпасів, наземному пункту управління безпілотників та станції радіоелектронної боротьби противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 700 російських загарбників, 9 танків, 9 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 37 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 433090 (+700) осіб,

танків ‒ 6828 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13058 (+9) од,

артилерійських систем – 10714 (+16) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 721 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14198 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 1738 (+3)

Дані уточнюються.

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