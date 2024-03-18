Ворог шалено тисне на одному з напрямків: ситуація 18 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят четверту добу. Розповідаємо про ситуацію 18 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ-рф).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

18 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр – Суми; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку російські загарбники здійснили два безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 7 разів атакував позиції українських воїнів в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 3 штурми на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 810 російських окупантів, 19 танків, 17 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, 36 БпЛА ОТР, 68 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 431550 (+810) осіб,

танків ‒ 6809 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,

артилерійських систем – 10668 (+34) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 1731 (+8)

Дані уточнюються.

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