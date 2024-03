Де найбільше ворожих атак, які успіхи ЗСУ: ситуація 21 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 21 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків –Волгодонськ, Енгельс – рф.).

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

21 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Загалом за минулу добу російські окупанти завдали 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог минулої доби наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів: Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах: Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де російські окупанти, за підтримки авіації, 24 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 7 разів, за підтримки авіації, атакували позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських військ на лівому березі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по складу боєприпасів противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 750 російських загарбників, 4 танки, 16 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивних систем залпового вогню, 10 дронів оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.03.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 433840 (+750) осіб / persons,

танків ‒ 6832 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,

артилерійських систем – 10740 (+26) од,

РСЗВ – 1018 (+1) од,

засоби ППО ‒ 721 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1741 (+3)

Дані уточнюються.

Ще новини України: Атакують на всіх напрямках, активізувалися на Харківщині: ситуація 20 березня на фронті