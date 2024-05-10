У Харкові планують створити підземні реанімаційні та операційні відділення. Вони з’являться на базі медичних закладів

Про це харківський міський голова Ігор Терехов розповів в етері телемаратону, передають Новини України – НСН.

За словами Терехова, над цим питанням міська рада зараз працює разом із Міністерством охорони здоров’я. Підземні відділення повинні з’явитися на базі низки медичних закладів.

Крім цього, у Харкові збільшать мережу підземних закладів культури. Мер міста пояснив, що від харків’ян «є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі».

Як відомо, у вересні 2023 року в Харкові відкрили класи для навчання в метрополітені. А у квітні в місті добудували першу в Україні підземну школу. Вона має 20 класних кімнат та розрахована на 900 учнів у дві зміни.

Підземні операційні та реанімаційні відділення можуть з’явитися у Харкові

Ситуація в місті

Сьогодні зранку, 10 травня, ворог спробував прорвати оборону на Харківщині – а саме на Вовчанському напрямку.

У Міноборони зазначають, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ), готуючи таким чином собі сприятливі умови для штурму.

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

А приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

«Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності»,– йдеться у повідомленні Міноборони о 13:09.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога.

Джерело

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