Офіційно! Сьогодні зранку ворог спробував прорвати оборону на Харківщині

Сьогодні зранку ворог спробував прорвати оборону на Харківщині – а саме на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили у Міноборони, передають Новини України – НСН.

Ворог спробував прорвати оборону на Харківщині

У Міноборони зазначають, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ), готуючи таким чином собі сприятливі умови для штурму.

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

А приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, – йдеться у повідомленні Міноборони о 13:09.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога.

Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій, – йдеться у повідомленні

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