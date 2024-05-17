Окупанти здійснили ракетний удар по Одесі 17 травня. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа, є постраждалі и руйнування

В Одеському районі через обстріл спалахнула сильна пожежа. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передають Новини України – НСН.

Удар по Одесі 17 травня ракетами – спалахнула сильна пожежа, є постраждалі

В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

“Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці», – написав Олег Кіпер.

Обстріл Одеси

Сьогодні окупанти завдали ударів по Одесі. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що у місті чутно вибухи.

«Попередьо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога», – повідомив Труханов.

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