У росіян почалися «сакральні» дати: знову смертельний удар по Одесі (відео)

Окупанти знову здійснили удар по Одесі, який забрав життя людей. Мер міста попередив про «сакральні» дати у росіян.

Ворог атакував Одесу ввечері 30 квітня ракетами, повідомляють Новини України – НСН.

Близько 23:26 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня. Уже через дві хвилини закликали жителів Одеси негайно перейти в укриття.

Незабаром у місті прогриміла серія вибухів.

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще стільки ж – поранені.

Труханов зазначив, що постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури.

Міський голова показав кадри наслідків нічної атаки агресора. Геннадій Труханов повідомив, що у результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Зокрема, вибито вікна та двері.

Знову смертельний удар по Одесі: відео

Мер зазначив, що зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались “сакральні дати”. Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я, – наголосив міський голова

В Силах оборони півдня прокоментували удар по Одесі і показали фото наслідків.

Тут розповіли, що росіяни били балістикою з Криму. Унаслідок влучання зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади. З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки.

Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

Тривають контрдиверсійні заходи з пошуку і встановлення можливих поплічників російських терористів, – йдеться у повідомленні

Фото наслідків удару по Одесі

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